Два заместителя прокурора Нижегородской области покидают свой пост

Сразу два заместителя прокурора Вячеслав Рехтин и Александр Илюшин ушли в отставку. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Так, сначала конфликт возник между новым прокурором Нижегородской области и его первым заместителем из-за ведомственной квартиры. Другой бывший заместитель Александр Илюшин с 16 июня был назначен исполняющим обязанности Волжского межрегионального природоохранного прокурора.

Ранее у прокурора было четыре заместителя, отвечающие за разные направления ведомства. Сейчас же на посту остался зампрокурора только один – Андрей Гальченко, которые на данный момент из-за отпуска Андрея Травкина выполняет все обязанности прокурора Нижегородской области.

Напомним, что прокурор Нижегородской области Андрей Травкин подрался со своим заместителем Вячеславом Рехтиным из-за ведомственного жилья 24 мая 2021 года. Драка случилась в стенах прокуратуры Нижегородской области. Причиной конфликта стала делёжка ведомственной квартиры, в которой Рехтин жил до недавнего назначения Травкина на пост прокурора