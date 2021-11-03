Нижегородца избили в трамвае из-за отсутствия медицинской маски

Драка между двумя мужчинами произошла в трамвае №6 на территории Московского района Нижнего Новгорода 2 ноября. Как сообщили «Комсомолке» в региональном ГУ МВД, заявление о драке в трамвае поступило в 4 часа дня. Из-за этого инцидента трамвай задержали, в очереди встали 6 вагонов.

В тот же день неизвестный сообщил стражам порядка о том же инциденте, и указал некоторые подробности.

- В полицию поступило сообщение от неизвестного гражданина, который указал номер трамвая и место, где происходила драка. По предварительным данным, причиной стало отсутствие маски на лице одного из пассажиров. Проводится проверка, - добавили в региональном ГУ МВД.