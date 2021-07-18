Вечеринка на Нижневолжской закончилась массовой дракой с иностранцами Фото: группа Вконтакте «Регион-52 | Нижний Новгород»

В ночь с пятницы на субботу, 17 июля, на Нижневолжской набережной случилась массовая драка. В ней участвовало более десяти человек. Об этом сообщают подписчики группы Вконтакте «Регион-52 | Нижний Новгород».

Обычно по вечерам на этой набережной часто собирается молодежь. Но на этой неделе помимо привычных песен и танцев, произошел конфликт, который в итоге перерос в массовую драку.

— Вот так иногда заканчиваются нижегородские стихийные вечеринки. На Нижневолжской набережной по пятницам собирается молодежь: музычка, танцы… и драки. Досталось темнокожим парням, — подписал видео анонимный пользователь в группе «Регион-52 | Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи предлагают различные версии того, почему же проищошел конфликт между нижегородцами и афроамериканцами. Одна из версий произошедшего: иностранцы начали приставать к местным девушкам, а парни заступились за них. Однако, настоящая причина конфликта пока неизвестна.

Напомним, что массовая драка подростков в Нижегородской области попала на видео. Настоящее массовое побоище на днях устроили школьники из поселка Сатис Дивеевского района. На кадрах, облетевших социальные сети, видно, как компания подростков пристают к одному школьнику. Разговор идет на повышенных тонах, то и дело перемежаясь нецензурной бранью.

Между тем опубликованное видео вызвало нешуточный резонанс в социальных сетях самого поселка. Как рассказали местные жители, поводом для стычки стали оскорбления в адрес родителей одного из нападавших подростков. Вспыхнувшую ссору школьники решили продолжить, пригласив «подкрепление».