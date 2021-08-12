Кавказцы устроили массовые разборки со стрельбой в Нижнем Новгороде

К моменту приезда полиции участники конфликта разбежались, прихватив с собой раненых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Нижнего Новгорода проводит проверку по факту инцидента, произошедшего на днях в микрорайоне Сортировка, где уроженцы Кавказа устроили массовые разборки со стрельбой. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

Все произошло в среду, 4 августа, около конноспортивной школы «Надежда». Она находится на самом краю географии, а если быть точнее – жилого массива: рядом озеро, а за ним – лес. В этом тихом безлюдном месте и «забили стрелку» горячие кавказские парни, до смерти перепугав сотрудников конюшни.

- Мы услышали три выстрела и возбужденные мужские голоса, разговаривающие на повышенных тонах, - вспоминает сотрудница конноспортивной школы Татьяна Скворцова (имя изменено – прим.) - Я вышла на улицу, за территорию зооцентра, и увидела толпу людей неславянской внешности, убегающую в сторону кафе «Солнечная Сортировка». Вернувшись в зооцентр, я услышала еще два выстрела. Мы очень испугались и позвонили в полицию.

К моменту приезда полицейских на месте уже никого не было. О прошедших разборках свидетельствовали лишь бурые пятна крови на асфальте. Чтобы узнать, что же здесь произошло, сотрудники правопорядка изъяли записи с камер видеонаблюдения.

- На кадрах видно, как большая толпа мужчин неславянской внешности около пяти минут размахивают руками, после чего люди разбегаются к припаркованным рядом машинам – «Порше Кайен», «БМВ Х5» и «Хендай Солярис» - и уезжают в сторону улицы Движенцев, - рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что каких-либо заявлений от пострадавших в этом конфликте граждан не поступало. В полицию обратились лишь очевидцы произошедшего.

- В настоящее время по существу поступивших заявлений возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Полицейскими установлены и опрошены несколько участников инцидента. Проводится расследование, - рассказали "Комсомолке" в ведомстве.

Одним из опрошенных стал водитель «Соляриса». 44-летний мужчина сбивчиво пояснил, что на месте происшествия оказался случайно: якобы приехал к теще, которая здесь живет.

- Я заметил толпу мужчин азербайджанской национальности и услышал выстрел – но кто стрелял, я не видел. Потом ко мне подошли знакомые и сказали «Уезжай!», что я и сделал, - рассказал он полиции, уточнив, что эти самые знакомы не были участниками конфликта, а просто проходили мимо.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в Нижнем Новгороде. Так, три года назад на овощном рынке на Кузбасской произошла массовая драка: стенка на стенку сошлись кавказцы, торгующие овощами и фруктами. После столкновения туда даже нагрянул ОМОН.