Ледовый дворец в Нижнем Новгороде начнут строить в 2022 году

Так будет выглядеть ледовая арена, которую планируют построить на Стрелке в Нижнем Новгороде. Фото: ХК "Торпедо"

Ледовый дворец, разговоры о котором длятся не первый год, начнут строить в Нижнем Новгороде в 2022 году. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в Министерстве спорта Нижегородской области.

Многофункциональная ледовая арена появится на Стрелке, между футбольным стадионом и собором Александра Невского. Архитекторы старались разработать дизайн будущего здания так, чтобы он максимально вписался в окружающую среду и минимально «воздействовал» бы на храм, который является памятником федерального значения.

Архитекторы позаботились, чтобы стадион максимально вписался в окружающую среду. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Территория Стрелки – зона комплексного развития. Она требует особого подхода при разработке концепции объемного планировочного решения территории. На архитектурных советах рассматривалось несколько вариантов размещения Ледового дворца, и в том числе различные предложения по расположению его на Стрелке, - напомнил председатель правления НРО «Союз архитекторов России» Арсений Чакрыгин. - В принятом варианте ледовая арена уравновесит все объекты, которые сегодня размещены на Стрелке. Собор, стадион, пакгаузы сейчас выглядят разрозненными постройками. Необходим завершающий объект. Ледовый дворец сбалансирует эту территорию.

Согласно проекту, здание ледового дворца будет пятиэтажным, а вместимость трибун составит 12,5 тысячи зрителей. Под куполом дворца разместится основная арена, тренировочный каток и площадка для кёрлинга. Стадион станет домашней ареной нижегородского клуба «Торпедо», однако здесь будут проводиться не только хоккейные матчи различных уровней, но также всероссийские соревнования по фигурному катанию, кёрлингу, баскетболу, волейболу, мини-футболу, боксу, гимнастике, спортивным танцам и единоборствам. Более того, по замыслу архитекторов, ледовый стадион будет многофункциональным и сможет выступать в качестве площадки для проведения выставок, форумов и концертов.

В ледовом дворце вместимостью 12500 зрителей будет пять этажей. Фото: ХК "Торпедо"

Как рассказали «КП – Нижний Новгород» в региональном минспорта, стоимость строительства ледового дворца, согласно паспорту инвестиционного проекта, составляет 13,261 млрд рублей в ценах 2019 года. Пять миллиардов Нижегородская область получит из федерального бюджета: финансирование будет поступать частями – в 2022 и 2023 году по 2 млрд рублей и в 2024-м – ещё 1 миллиард. Ещё пять миллиардов рублей выделит правительство Нижегородской области, а остальные средства планируется получить от инвестора в рамках государственно-частного партнерства.

- Строительство ледового дворца окажет позитивное влияние не только на развитие хоккея. Зимние виды спорта традиционно пользуются в нашей стране большой популярностью, и у нас есть потребность в крупных и удобных площадках для проведения профильных мероприятий. Это и возможность для воспитания новых поколений спортсменов. Когда дети увидят, какие у них есть возможности для тренировок и выступлений, то и мотивация к достижению результата будет еще сильнее, - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Начало строительства ледового дворца в Нижнем Новгороде станет еще одним ожидаемым событием 2022 года.