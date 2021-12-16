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Общество16 декабря 2021 6:52

На строительство ледового дворца Нижегородская область получит 5 млрд рублей

Новый спортивный объект привлечёт до 75 тысяч новых туристов в год
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Пять миллиардов рублей получит Нижегородская область на строительство ледового дворца на территории Стрелки. Такое решение было принято комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Команда региона приложила немало усилий для качественной проработки проекта и теперь сможет приступить к его реализации, - отметил председатель комиссии Андрей Макаров.

Также отмечается, что как только новый спортивный объект появится на нижегородской Стрелке, то эта территория совершенно точно станет одним из знаковых спортивно-культурных кластеров России.

- В этом году наше любимое «Торпедо» отмечает 75-летие. Знаю, как болельщики ждут новую арену, и совсем скоро планы начнут воплощаться в жизнь, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, строительство ледовой арены будет проводиться в непосредственной близости с футбольным стадионом «Нижний Новгород», что, по словам властей, позволит привлечь до 75 тысяч новых туристов в год.

В настоящее время в Нижнем Новгороде существует ледовый дворец «Нагорный», но он уже не может вместить всех желающих и не отвечает всем запросам болельщиков. Как отмечает глава региона, инфраструктура требует обновления.

- Зимние виды спорта традиционно пользуются в нашей стране большой популярностью, и у нас есть потребность в крупных и удобных площадках для проведения профильных мероприятий, - сказал губернатор.

Напомним, что строительство ледового дворца планируют начать в 2022 году.

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