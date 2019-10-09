Ледовый дворец в Нижнем Новгороде подрастет до пяти этажей

Вопрос строительства нового ледового дворца традиционно становится одной из самых обсуждаемых тем в Нижнем Новгороде. Внешний облик сооружения, его площадь и местоположение – все это неизменно оказывается в центре внимания горожан. На очередных общественных слушаниях нижегородцам были представлены новые изменения в проект дворца – с двух этажей он увеличится до пяти.

- Норма максимальной этажности спортивных сооружений в два этажа принята, исходя из технологических требований к большинству спортивных сооружений, - пояснили в департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. - В данном случае мы имеет дело с уникальным объектом, в котором для комфортной заполняемости трибун и соблюдения эвакуационных норм должны быть предусмотрены несколько уровней зрительских фойе. Эти уровни и являются дополнительными этажами здания.

Впрочем, на внешнем облике самой территории Стрелки эти изменения никак не отразятся.

- При увеличении числа этажей общая высота здания не изменяется - она по-прежнему составляет 38 метров, что соответствует режимам зоны регулирования застройки собора Александра Невского, – напомнили в департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. - Для сравнения высота футбольного стадиона составляет 45 метров.

По данным департамента, на состоявшиеся 7 октября общественные слушания пришли всего 15 человек, из которых лишь пять человек выступили против строительства.

-Трое из них были против и футбольного стадиона, и любых других новых объектов в районе Ярмарки, Стрелки, улицы Бетанкура, а спортивные сооружения предлагали размещать в районе Новинок или Окского берега, - напомнил главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов. - Экспертиза настаивает на том, чтобы ярусы фойе одного этажа, необходимые для эвакуации зрителей, считались разными этажами. При этом высота самого здания в целом не изменится.

То, что Стрелка является наиболее подходящим местом для строительства ледового дворца сейчас ни у кого из экспертов сомнений не вызывает.

- Территория Стрелки – зона комплексного развития. Она требует особого подхода при разработке концепции объемного планировочного решения территории. На архитектурных советах рассматривалось несколько вариантов размещения Ледового дворца, и в том числе различные предложения по расположению его на Стрелке, - напомнил председатель правления НРО «Союз архитекторов России» Арсений Чакрыгин. - В принятом варианте ледовая арена уравновесит все объекты, которые сегодня размещены на Стрелке. Собор, стадион, пакгаузы сейчас выглядят разрозненными постройками. Необходим завершающий объект. Ледовый дворец сбалансирует эту территорию.

КОМПЕТЕНТНО

Александр Сериков, руководитель проекта развития территории "Рождественская сторона":

- Доминантная спортивная функция территории Стрелки определилась достаточно давно - после принятия решения о строительстве там футбольного стадиона. Она будет доминировать на этой территории, пока существует стадион. Размещение там ледовой арены станет продолжением взятого ранее направления. Хоккей – традиционно любимый нижегородцами вид спорта. Не сомневаюсь, что Ледовый дворец будет востребован», - сказал Александр Сериков.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Михаил Варнаков, нападающий хоккейного клуба «Торпедо» Михаил Варнаков:

-Сейчас я представляю хоккейный клуб «Торпедо» в КХЛ, и, к сожалению, наш город остается единственным в лиге, где матчи проходят на старой арене, которая не может вместить всех желающих. Хоккей – самый популярный вид спорта в регионе, и для его развития просто необходима современная ледовая арена. Строительство ее именно на Стрелке позволит сформировать в регионе удобный для спортсменов и болельщиков спортивный кластер. Уверен, что новый хоккейный стадион станет не только востребованной спортивной площадкой, но и местом общественного притяжения, которое будет создавать настоящий праздник для всех жителей города.