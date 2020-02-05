2020-02-05T12:06:00+03:00
Общество

Проект нижегородского Ледового дворца прошел госэкспертизу

Идет подготовка к проведению аукциона по выбору подрядчика
Елена ЛАЗАРЕВА
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Этажность дворца выросла при сохранении общей высоты здания. Фото: пресс-служба губернатора и правительства областиЭтажность дворца выросла при сохранении общей высоты здания. Фото: пресс-служба губернатора и правительства области
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» одобрила проект ледового дворца в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

В настоящее время проводится подготовка к проведению конкурса по выбору подрядчика, который будет строить Ледовый дворец на Стрелке.

Напомним, в Ледовом дворце разместятся ледовая и тренировочные арены, дорожки для керлинга. Объект рассчитан на размещение примерно 12 тысяч зрителей.

Инвестиции в строительство оцениваются более чем в 10 миллиардов рублей, сооружение планируется возвести на Стрелке, в границах улиц Совнаркомовской, Самаркандской, Бетанкура и набережной Волги.

Ранее сообщалось, что этажность дворца увеличится до пяти этажей при сохранении общей высоты здания 38 метров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что во дворце смогут заниматься разные спортивные команды, а у юных хоккеистов будет возможность тренироваться в комфортных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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