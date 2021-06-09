На развитие территории Започаинья в Нижнем Новгороде потребуется 77 миллиардов рублей

В Почаинском овраге появится парк. Фото: vk.com/governmentnnov

Започаинье – одна из самых старых территорий Нижнего Новгорода, которая начала заселяться в XIII — XIV веках. К ней относится улица Ильинская и примыкающие к ней кварталы. Названием эта местность обязана реке Почайне, за которой и располагался этот район.

Здесь расположено множество старинных купеческих особняков, храмов и монастырей. Однако долгие годы эта территория была несколько забыта городскими властями, отчего многие значимые объекты пришли в упадок. И вот в канун 800-летия Нижнего Новгорода заговорили о возрождении этого пространства. В августе 2020 года была представлена концепция развития Започаинья, согласно которой оно должно превратиться в IT-квартал. Общественно-деловую функцию планируется сосредоточить в границах улиц Ильинской, Малой Ямской, Обозной, где уже сформирована преимущественно современная застройка.

«Данный проект соединит в себе восстановление исторической части города в районе улицы Ильинской и создание IT-квартала, - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. – Развитие территории будет проводиться комплексно. Здесь будет создана офисная и образовательная инфраструктура, новые точки притяжения для жителей города и новые зеленые зоны. Также запланирована модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры и реставрация исторической застройки. В общей сложности, в проект планируется включить свыше 200 объектов культурного наследия».

Как рассказала министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова на пленарном заседании I Всероссийского съезда городов фестиваля «Том Сойер Фест», общая площадь осмысления и проработки территории Започаинья составляет 175 га.

«При этом 80% ценных объектов находится в неудовлетворительном состоянии, по каждому из них была сформирована детальная карточка для дальнейшей работы. На этой территории мы будем работать с четырьмя строительными режимами: снос, реставрация, реконструкция и новое строительство», - рассказала министр.

Осмысление территории Започаинья потребует немалых финансовых вложений. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Особая часть этого района – Почаинский овраг. Это самый длинный овраг в городе, который начинается на пересечении улиц Ильинской и Малой Покровской и заканчивается под Кремлем, доходя до улицы Рождественской. В прежние годы его хотели засыпать и застроить элитными домами, однако общественности удалось отстоять значимое для горожан историческое место, и власти от этой идеи отказались.

Сегодняшняя концепция предполагает создание в Почаинском овраге террасного парка - архитекторы называют это решение главной идеей проекта. Конечно, это масштабная работа, которая потребует немалых вложений, поэтому нижегородские власти рассчитывают получить финансовую помощь из федерального бюджета.

«На дне оврага ливневый коллектор, которому сто лет – его надо реконструировать, а это существенные затраты. Берега оврага нужно укреплять, чтобы они не сползали, - особенно правую часть, а также проводить серьезный комплекс укрепления по верхней бровке», - пояснила Марина Ракова.

Превратить Почаинский овраг в террасный парк планируется в 2023 году, заявили «Комсомолке» в региональном минграде.

В рамках реконструкции Започаиьня также будет облагорожена территория Почаинского бульвара. По задумке разработчиков, весь он должен превратиться в один большой пешеходный маршрут с тоннелем и смотровой площадкой.

Как сообщили «Комсомолке» в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, в настоящее время подготовлена исходно-разрешительная документация для разработки проекта планировки территории Започаинья. Разработчик документации – ГБУ «Институт развития агломерации Нижегородской области».

«По предварительным расчетам, учитывая планируемые масштабные преобразования территории Започаинья, касающиеся инженерной подготовки территории, создания комфортной городской среды, возрождения культурного наследия исторического центра, капитального ремонта жилых и нежилых зданий, нового строительства, на реализацию проекта потребуется порядка 77 млрд рублей, из которых более 68 млрд рублей – частные инвестиции», - рассказали «КП» в министерстве.

Когда будет начата работа по реконструкции территории Започаинья, в министерстве уточнить не смогли.

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