Зеркала с ретроспективой и особая подсветка: Архитекторы представили концепцию благоустройства Почаинского бульвара

Архитекторы представили концепцию благоустройства Почаинского бульвара. ФОТО: ИРГСНО

Сейчас территория Почаинского бульвара представляет собой весьма печальное зрелище: запущенные склоны, разросшиеся кусты и неприглядные дворы. Однако в скором времени архитекторы собираются исправить ситуацию. На днях нижегородцам была представлена предварительная концепция благоустройства бульвара.

Три зоны променада

По задумке разработчиков, весь бульвар должен превратиться в один большой пешеходный маршрут. Этот «променад» будет разделен на три зоны. Первая из них, променад «Балчуг», начинается на пересечении Лыковой дамбы с улицей Добролюбова, потом проходит по существующей дорожке и заканчивается смотровой площадкой с видом на кремль. На входе на эту территорию будет установлена небольшая входная группа: с восстановленным аутентичным ограждением, установленной столешницей со стульями и кирпичным информационным пилоном.

Вдоль винзавода планируется установить специальный тоннель. ФОТО: ИРГСНО

Вторая зона променада, которую архитекторы назвали «Легенды Нижнего», соединяет де улицы – Ильинскую и Почаинскую. Это активная зона исследований. Предполагается, что здесь нижегородцы смогут познакомиться с потайными уголками исторических территорий.

И, наконец, третья зона – «Видовой балкон» - будет для нижегородцев отличной смотровой площадкой. Этот участок променада проходит мимо домика Петра, территории бывшего винзавода и заканчивается спуском на улицу Рождественскую около Казанской церкви.

Тоннели с элементами айдентики

Вдоль всего Почаинского винзавода планируется построить специальный тоннель. Он должен будет отвлечь внимание нижегородцев от неприглядных видов. Прямо в него будут вмонтированы различные элементы айдентики: карнизы, элементы деревянного и каменного зодчества. Можно будет им полюбоваться, а можно пройти, не задерживаясь.

Здесь же могут появиться зеркала с ретроспективой. ФОТО: ИРГСНО.

Еще один тоннель должен протянуться мостиком между больницей и винзаводом. Его задняя часть будет представлять собой витраж, тоже украшенный элементами айдентики. А вот с другой стороны будет открываться отличный вид на кремль. Таким образом, все неприглядные виды будут скрыты от нижегородцев. Зато они смогут вдоволь налюбоваться небом и прекрасными историческими далями.

Из тоннеля будет открываться отличный вид на кремль. ФОТО: ИРГСНО

Видовые коридоры и зеркала с ретроспективой

Всю эту территорию архитекторы планируют подчинить одной идее – «игровому маршруту». Сразу после тоннелей возле винзавода планируется установить специальные ограждения-зеркала, в которых можно с помощью QR-кодов посмотреть, как это место выглядело сто лет назад. Во дворах улицы Ильинской по просьбе жителей планируется установить проницаемый забор, который впоследствии превратится в зеленую изгородь. Правая сторона променада будет украшена аутентичным заграждением.

Со стороны дворов на улице Ильинской по просьбе жителей установят проницаемый забор. ФОТО: ИРГСНО

Кроме того, учитывая крутой рельеф местности, здесь планируется сделать специальные ступенчатые места для сидения. Здесь же могут появиться интересные видовые коридоры, которые откроют проход с улицы Ильинской через арку и завершится небольшим балкончиком. На углу улицы Ильинской, выходящей на Казанскую церковь, появится еще одна входная группа – скромный подъем и небольшие ответвления.

Тоннель должен стать частью игрового пространства. ФОТО: ИРГСНО

Специальное освещение

На всей территории Почаинского бульвара будет установлено специальное освещение. Оно будет включать в себя подсветку фасадов, ландшафтные светильники и игровые формы освещения. Также планируется сделать подсветку индивидуальных малых архитектурных форм.