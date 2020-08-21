Новые офисы, историческая застройка и зеленые зоны: Представлена концепция IT-квартала в нижегородском Започаинье. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

О том, что в Нижнем Новгороде планируется создать целый IT-квартал, говорили давно. И вот теперь правительство Нижегородской области, Фонд развития исторических территорий «Почаина» и международный IT-кластер обсудили концепцию строительства IT-квартала в районе улицы Ильинской.

- Данный проект соединит в себе восстановление исторической части города в районе улицы Ильинской и создание IT-квартала, - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. – Развитие территории будет проводиться комплексно. Здесь будет создана офисная и образовательная инфраструктура, новые точки притяжения для жителей города и новые зеленые зоны. Также запланирована модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры и реставрация исторической застройки. В общей сложности, в проект планируется включить свыше 200 объектов культурного наследия.

Благодаря реализации этого проекта в Нижнем Новгороде будет создано свыше 15 тысяч новых рабочих мест . Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Этот проект обещает стать уникальным соединением исторического наследия и современного IT-пространства. По итогам реализации этого проекта в городе будет создано свыше 15 тысяч новых рабочих мест, свыше 200 тысяч квадратных метров новых технологичных офисных пространств. Все это станет составной частью Нижегородского научно-образовательного центра международного уровня. В рамках состоявшейся проектной сессии была представлена итоговая концепция редевелопмента Започаинья.

- Перед нами, как перед архитекторами, стоит очень важная задача – сохранить богатое культурное наследие и при этом благоустроить городское пространство для жизни и работы нижегородцев, - признался главный инженер компании «Ленгипрогор» Юрий Перелыгин. – Данная дискуссия – только начало реализации концепции строительства iCity. Мы рассчитываем, что впоследствии Нижний Новгород станет глобальным центром развития цифровой экономики, значимым для всего мира.

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