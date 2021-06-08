Очередная утопия или реальный проект? Эксперты высказались о концепции паркограда «Нижний» в Борской пойме

Две высотки в виде буквы "Н" - главный символ паркограда "Нижний". Фото: Creative Lab

На днях в Москве представили концепцию развития Борской поймы под Нижним Новгородом, согласно которой здесь должен появиться город будущего – паркоград с незамысловатым названием «Нижний». Он станет самым большим университетским кампусом в мире и самой масштабной площадкой для онлайн-образования.

Живописная территория поймы расположена на правом берегу Волги, сразу за Борским мостом. Она не дает покоя нижегородским властям уже не один десяток лет: то здесь хотели построить «Глобтаун» с высотками и метро, то первый в России «Диснейленд», а в последние лет пять говорили о строительстве гигантского океанариума с дельфинарием, джунгли-парком и оздоровительным центром. Один проект грандиознее другого! Но паркоград «Нижний», похоже, переплюнул их все. Газоны на крышах, электробусы и электрокатера, беспилотные шаттлы, многокилометровые тоннели, биодинамическое освещение – это не придумки писателей-фантастов, а вполне реальная концепция, над которой трудились 20 специалистов в течение девяти месяцев. И если концепция будет воплощена в жизнь, то все это станет реальностью в течение десяти лет – именно столько времени, по мнению разработчиков, потребуется на реализацию этого проекта.

Согласно концепции, здесь будут жить 150 тысяч человек. Фото: Creative Lab

С учетом того, сколько уже было озвучено концепций по развитию этой территории, нижегородцы просто перестали воспринимать их всерьез. «Поговорят в очередной раз и забудут!», - уверены люди. Мы детально ознакомились с концепцией паркограда, а также попросили экспертов оценить, насколько реален этот проект и какие подводные камни он может в себе таить.

Город будущего – какой он?

Малоэтажный

Положительной чертой концепции можно назвать стремление разработчиков сохранить уникальный панорамный вид на низину Волги со стороны Нижнего Новгорода. Застройка будет преимущественно малоэтажной – высота большинства зданий будет не более трех этажей, благодаря чему вид на паркоград со стороны Нижнего Новгорода или сверху «будет фактически плоскостной зеленой картинкой, почти не отличающейся от существующего вида на Борскую долину», уверяют разработчики.

Так будет выглядеть паркоград с другого берега. Фото: Creative Lab

«К нам поступил заказ на концепцию развития Борской поймы и соседних территорий от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. На этом месте и раньше проектировалась застройка. При прошлом губернаторе был разработан проект «Глобтаун» с участием итальянских архитекторов – небоскребы, которые закрывали волшебные виды с нижегородских холмов. Мы решили пойти совсем другим путем: предложили построить в этом месте экологичный город будущего», – рассказал председатель совета директоров группы компаний «Русские инвестиции» Кирилл Игнатьев.

Образовательный

Согласно задумке разработчиков концепции, паркоград «Нижний» должен стать самым большим центром онлайн-образования в России.

«Здесь начнут готовить самостоятельных профессионалов – самозанятых, которые готовы продавать свои компетенции на рынке через цифровые платформы. Большинство будут учиться онлайн и приезжать только на «звездные» лекции, мероприятия, некоторые экзамены, посещать нетворкинг или работать по контракту», – рассказывает Кирилл Игнатьев.

В городе будут проживать 150 тысяч человек, половина из которых – студенты. Остальную часть населения составят предприниматели, самозанятые, персонал и приглашенные работать по контракту.

В городе будущего будет вся необходимая для жизни инфраструктура. Фото: Creative Lab

По сути паркоград «Нижний» станет гигантским студенческим кампусом, где люди любого возраста смогут получать образование «в любой комбинации» в течение всей жизни. Территория города будет состоять из кластеров, каждый из которых можно условно разделить на пять зон:

- образование, наука, бизнес;

- спорт, искусство, развлечение;

- зона кратковременного проживания – отели и хостелы;

- зона индивидуального проживания – апартаменты;

- зона совместного проживания – общежития.

Центрами профессионального притяжения станут тематические кафедры, где будут работать лучшие преподаватели нижегородских, российских и зарубежных вузов. На основании своего проекта или дипломной работы студент может претендовать на диплом любого вуза-резидента паркограда. Удобно, не правда ли?

Удобный

На территории паркограда помимо прочего будут располагаться школы, детские сады, медицинский кластер, один торгово-развлекательный центр, а также офисы правительства Нижегородской области и крупных корпораций.

Главным объектом делового квартала и символом самого кампуса станет высотное здание в виде буквы «Н», фасад которого будет покрыт вечнозеленой всесезонной растительностью. Высота здания «Н» не превышает 35 этажей.

Две высотки в виде буквы "Н" - главный символ паркограда "Нижний". Фото: Creative Lab

В паркограде будут устроены зоны малого спорта и фитнеса, медицинские лаборатории, кафе и столовые. Для коллективной работы оборудуют специальные пространства, также запланированы помещения визуального арта и технологий. Любители спокойного отдыха смогут посетить зоны тишины или площадки с панорамными видами.

Экологичный

Паркоград раскинется на территории в 5,4 тысячи гектаров. Над концепцией развития этой территории трудились не только архитекторы и урбанисты, но и экологи. Здесь не планируется устраивать привычных набережных вдоль реки, да и вообще часть территории оставят, как есть. Правда, совсем крошечную.

«Более 500 метров поймы мы сохраняем в первозданном виде. Она будет также, как и в этом году, затапливаться в паводок. И да – в нашем проекте не будет набережной Волги! Кроме того, мы делаем очень пологую дамбу-склон, которая защитит весь паркоград от наводнений», – пояснил Кирилл Игнатьев.

Застройка будет преимущественно малоэтажной. Фото: Creative Lab

В городе будущего будет повсеместно развит электротранспорт, а обеспечиваться паркоград будет полностью «чистой электроэнергией».

«Его энергокомплекс состоит из двух мини-ГЭС, солнечных электростанций и батарей, геотермальных насосов и устройств микроэнергетики. Каждый городской потребитель может сбрасывать и продавать излишки энергии в городскую сеть», - говорится на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, где представлена концепция развития Борской поймы.

Инновационный

Город будущего будет иметь формат парка с зелеными лужайками, пешеходными и велодорожками, каналами и озерами, ландшафтной парковой архитектурой.

Повторимся, что в целом застройка будет малоэтажной. Более чем на половине крыш домов будут газоны с круглогодичным подогревом, а на остальной части – солнечные батареи. Сегодня это кажется невообразимым, но даже центральная площадь этого города будет располагаться на крыше! Отсюда будет открываться живописный вид на Стрелку.

Сотни зданий кампуса будут связаны между собой крытыми переходами, мостиками и тоннелями, а также переходами по крышам, на которых будет газон. Гулять по таким крышам, наверное, одно удовольствие!

На дорогах «Нижнего» вы не найдете привычных маршруток и автобусов – здесь будут курсировать мини-электробусы и беспилотные шаттлы на канатной тяге, а по воде будут ездить электрокатера. Добраться до паркограда можно будет на скоростных поездах «Сапсан», «Стриж» и «Ласточка», которые будут приходит на железнодорожную станцию «Гнездо».

«Умный»

Кампус будет максимально наполнен новейшими смарт-технологиями. На улицах будут функционировать специальные укрывающие навесы и экраны с датчиками дождя и солнца, а жилые дома будут оснащены элементами «умного дома». Так, например, в окнах квартир будут стоять электрохромные стекла с изменением прозрачности и уровня затемнения, а освещение помещений будет биодинамическим, то есть подстраиваться под естественный свет и биоритмы человека.

Паркоград «Нижний» станет гигантским студенческим кампусом. Фото: Creative Lab

Эксперт: «Это все равно, что в Эрмитаже открыть ресторан»

Новость о появлении очередной концепции развития Борской поймы не вызвала большого интереса у нижегородцев. Кажется, ее просто не заметили в насыщенном информационном потоке. Никаких разговоров и обсуждений в соцсетях – похоже, люди восприняли этот футуристичный проект как красивые картинки, не более того. Эксперты отчасти согласны с этим мнением.

«Мы видели очень много проектов на эту территорию, и паркоград «Нижний» я воспринимаю как еще одно видение архитекторов, как бы это могло быть. Это концепция, на сегодняшний день ничего общего с реальностью не имеющая. Возможно, власти нащупывают тот проект, который был бы полезен городу», - считает координатор Нижегородского Института урбанистики, архитектор Зоя Рюрикова.

По ее словам, главной проблемой при воплощении этой идеи станет отсутствие «целевой аудитории».

«Построить-то можно, но кто этим будет пользоваться? Кто будет населять этот город в условиях вымирающего миллионника? Кроме того, здесь еще встают вопросы экологического и культурного плана. Нижний Новгород уникален, потому что его центр, по сути, является окраиной, откуда с высокого откоса мы видим природу, а не застроенный берег. Поэтому лучшим вариантом относительно Борской поймы было бы оставить все как есть», - поделилась с «Комсомолкой» эксперт.

Поддерживает эту точку зрения и известный общественный деятель, эколог Асхат Каюмов.

«Численность населения Нижегородской области падает с каждым годом. То есть количество людей, которые платят налоги в бюджет Нижнего Новгорода, сокращается. В этой ситуации увеличивать город вширь – это глупость. Потому что для этого нам нужно расширять дороги, канализацию и прочее. То есть мы увеличиваем затраты при уменьшении доходной статьи. И откуда возьмутся эти 150 тысяч человек, которые будут населять этот паркоград, тоже непонятно», - считает Асхат Каюмов.

Другой важный аспект – экология. По словам специалиста, Борская пойма – уникальная территория, которую застраивать категорически нельзя.

«Река Волга сегодня представляет собой каскад водохранилищ. В том виде, в котором она существовала в прошлом и позапрошлом веке, Волга есть только в Нижегородской области – на участке от Городца до села Работки Кстовского района. Это четыре маленьких кусочка волжской поймы: Артемовские луга, Городецкая и Копосовская дубравы, а также Борские луга на противоположном берегу. Все остальное утоплено водохранилищами. Территория Борской поймы – это уникальное достояние, и застроить ее - все равно, что, скажем, в Эрмитаже открыть ресторанный комплекс», - рассуждает Асхат Каюмов.

По его словам, эта местность имеет огромное значение для экологии Нижегородской области, а также является домом для многих редких видов животных и птиц.

«Борская пойма дает кислород, ведь трава и кустарники делают это не хуже деревьев. На этой территории обитает ряд видов, занесенных в Красную книгу, как российскую так и международную. Здесь водятся кулик, малая крачка, жерлянка, выхухоль и другие обитатели. Проектировщики явно этого не предвидели. Прежде, чем рисовать такие красивые проекты, нужно выйти на место и провести исследование территории. А пока это прожект, а не проект», - подытожил эксперт.

Действительно, в том виде, в котором концепция представлена на сегодняшний день, она больше похожа на утопию. Разработчики, правда, ссылаются на успешный опыт Японии, где несколько лет назад компания Panasonic построила инновационный город будущего Фудзисава. Однако если ознакомиться с этим проектом поближе, то сразу можно увидеть две отличительные черты: поселение это рассчитано всего на 3 тысячи человек, а не на 150, и представляет собой вполне обычный городок с малоэтажной застройкой одинаковых домов и городской площадью в центре. Никаких газонов на крыше, многокилометровых тоннелей и прочих фантазий футурологов. Жизнь в Фудзисаве построена на принципах нового экологичного и сверхкомфортного города: выработка электричества из солнечной энергии, бережное расходование воды, «умные» дома, электротранспорт. Но стоит ли говорить, что Япония и Нижний Новгород находятся на несколько разных ступенях технической эволюции?