Вместо застройки в Почаинском овраге появится террасный парк. Фото: vk.com/governmentnnov

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций области отказалось от существенной застройки Почаинского оврага. Об этом сообщает общественный совет Почаинского оврага.

Напомним, что ранее с 3 по 17 июля на выставке в нижегородском Доме архитектора были представлены две концепции развития территории Започаинья.

Один из проектов принадлежал институту «Ленгипрогор», а его концепция представляла существенную застройку по периметру и на склонах Почаинского оврага.

Совсем иная концепция дальнейшего развития Почаинского оврага была представлена архитектурным бюро «Рождественка», которое предусмотрело создание террасного парка с замещением застройки только в районе Лудильного переулка, где сейчас уже расположены офисные и складские помещения.

Министерство отдало предпочтение в сторону концепции АБ «Рождественка», а также подчеркнуло, что проект нужно будет дополнить и доработать по предложениям нижегородцев.

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