Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 9 июня 2021 года: Только 1% нижегородских студентов вакцинировались от COVID-19
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным на 01:00 9 июня 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 119 363 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 163 новых случая заражения.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 107 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 113 446 жителей Нижегородской области.
К сожалению, число умерших выросло до 3 743 человека, ещё семнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.
Статистика зараженных по коронавирусу на 9 июня
Фото: Яндекс
Примечательно, что в 36 районах области новых заражений не выявлено вовсе.
В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (12 622 человека) и Ленинский (7 881 человек) районы, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (3 718 человек).
Напомним, что в Нижегородской области зафиксирован подъем заболеваемости коронавирусом. В связи с этим коечный фонд для лечения COVID-19 был увеличен на 300 коек.
Также стало известно, что только 1 133 студента сделали прививку от новой коронавирусной инфекции в Нижегородской области.
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