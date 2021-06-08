В 36 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 36 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 119 363 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 51 813 зараженных, а остальные 67 550 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 882 человека) и на Бору (5 867 человек). Следом идёт Павловский (3 004 человека) и Балахнинский (3 071 человек) районы.

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (126 человек) и Спасском районе (168 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 12 622

Ленинский – 7 881

Советский – 7 315

Московский – 5 536

Сормовский – 5 393

Канавинский – 5 370

Приокский – 3 978

Нижегородский – 3 718

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