В 36 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 36 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 119 363 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 51 813 зараженных, а остальные 67 550 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 882 человека) и на Бору (5 867 человек). Следом идёт Павловский (3 004 человека) и Балахнинский (3 071 человек) районы.
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (126 человек) и Спасском районе (168 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 12 622
Ленинский – 7 881
Советский – 7 315
Московский – 5 536
Сормовский – 5 393
Канавинский – 5 370
Приокский – 3 978
Нижегородский – 3 718
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