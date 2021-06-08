Ещё 163 нижегородца заразились коронавирусом за сутки

По данным на 8 июня 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 119 363 человека. За сутки выявлено 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 107 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 113 446 жителей региона.
К сожалению, количество смертей увеличилось до 3 743 - за последние сутки умерло ещё семнадцать нижегородцев.
По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место среди других регионов страны. Выше находятся Москва (3 817 человек), Санкт-Петербург (846 человек), Московская область (776 человек).
Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.
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