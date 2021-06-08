Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 июня 2021 года: Давид Мелик-Гусейнов развеял миф о роли витамина D в борьбе с COVID-19
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 158 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 119 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 119 200.
При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 113 339 человек. За последние сутки выписали 116 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 13 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 3 726 жителей региона. Рейтинг заболеваемости в области сохраняется прежним – больше всего заражений выявили в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
Напомним, Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал рост смертности от коронавируса в регионе: ждёт ли нижегородцев новый локдаун?
Вчера он также развеял миф о роли витамина D в борьбе с COVID-19.
Кроме того, Глеб Никитин назвал причину сохранения масочного режима в регионе.
Главврач Нижегородского онкодиспансера Сергей Гамаюнов рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса онкобольным. Он подтвердил, что все отечественные вакцины безопасны.
По данным от 3 июня, уже 363 тысячи нижегородцев привились от COVID-19.
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