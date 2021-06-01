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Здоровье1 июня 2021 9:01

Нижегородский врач рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса онкобольным

По его словам, все отечественные вакцины безопасны
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Нижегородский врач рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса онкобольным.

Нижегородский врач рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса онкобольным.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач Нижегородского онкодиспансера Сергей Гамаюнов рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса онкобольным людям. По его словам, все три существующие отечественные вакцины безопасны для пациентов с таким диагнозом.

Однако, предупреждает специалист, перед прививкой необходимо проконсультироваться с врачом-онкологом и пройти стандартные обследования у терапевта.

«Из-за того, что у онкологических пациентов иммунитет ослаблен на фоне самой злокачественной опухоли и лекарственной терапии, им нельзя применять аттенуированные вакцины. Такие вакцины производятся на основе ослабленных вирусов, которые вводятся в организм человека. В здоровом организме инфекция не проявляет заметных симптомов, зато стимулирует формирование иммунитета к патогенным микробам. То есть инфекция протекает в легкой форме и мобилизует защитные силы организма. Однако для онкологических пациентов такие вакцины противопоказаны», - пояснил Сергей Гамаюнов.

Отечественные вакцины Спутник V, ЭпиВакКорона и КовиВак не содержат живой вирус COVID-19, поэтому заразиться от них нельзя, они не представляют опасности для пациентов, в том числе и онкобольных.

Красота и здоровье