Глеб Никитин объяснил сохранение масочного режима в Нижегородской области

Несмотря на то, что число вакцинированных нижегородцев от COVID-19 растёт, пока не время отказываться от масочного режима. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

Один из местных жителей поинтересовался, был ли отменен в регионе масочный режим, потому что уже 90% горожан перестали носить маски в общественных местах.

- Огромное внимание уделяется прививочной кампании, а про маски все забыли. Привитые отвечают, что им маска теперь не нужна. Статистика по коронавирусу снова показывает рост. Контроль за соблюдением масочного режима исчез. Или его уже отменили? – спросил мужчина.

В свою очередь, глава региона подчеркнул, что об отмене масочного режима пока и речи не идёт.

- Хотя число вакцинированных растёт, этого недостаточно для отмены. В группе лиц старше 60 лет Нижегородская область в лидерах по вакцинации. Запас вакцины у нас внушительный. Постоянно открываем новые пункты, - рассказал Глеб Никитин.

Нижегородцам также напомнили, что вакцинация – дело бесплатное и добровольное, но именно это позволит вернуться к снятию ограничений и возвращению к нормальной жизни.

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