Школьный автобус пустят в Большое Козино после убийства 12-летней девочки. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Убийство 12-летней девочки, зарезанной по дороге из школы домой, потрясло всю Нижегородскую область. Напомним, ученица пятого класса пропала по дороге из школы 13 мая. На поиски поднялись все местные жители и сотрудники правоохранительных органов. Однако вечером девочка была обнаружена убитой. Поиски преступника продолжались почти целые сутки. В ходе расследования удалось выйти на след подозреваемого – им оказался 49-летний педофил-рецидивист Сергей М. Вскоре он был задержан.

Однако жители поселка не успокаивались. Ведь, несмотря на поимку маньяка, сами проблемы никуда не делись: не было ни школьного автобуса, ни полноценного освещения, ни нормальной дороги. И вот, наконец, после произошедшей трагедии дело сдвинулось с мертвой точки.

- Школьный автобус в Большое Козино начнет курсировать с нового учебного года, - рассказали «Комсомолке» в администрации Балахнинского района. -Видеонаблюдение в школе и по периметру установлено. Днем в школе дежурит вахтер, ночью сторож. Есть тревожная кнопка для вызова вневедомственной охраны. Вопрос строительства освещенной дороги на данном участке находится в стадии проработки.

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