«Смертная казнь тут не поможет»: Экс-полковник милиции рассказал, почему раньше было меньше маньяков-педофилов

Экс-полковник милиции рассказал, почему раньше было меньше маньяков-педофилов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Главной новостью в Нижегородской области остается жестокое убийство 12-летней девочки в поселке Большое Козино. Напомним, 13 мая школьница не вернулась домой после школы. К поиску сразу подключились добровольцы и сотрудники правоохранительных органов. Однако уже вечером она была обнаружена убитой в лесополосе недалеко от поселка. Сейчас на месте происшествия работают следователи, которым предстоит выяснить, как погибла девочка. Тем временем все нижегородцы активно обсуждают трагедию. Многие всерьез требуют вернуть смертную казнь для виновников подобных преступлений. Вот только специалисты уверены – эта мера не поможет.

- Смертная казнь тут не поможет, - уверен экс-полковник милиции Сергей Малинин. – В советские годы я не раз перевозил приговоренных к смерти. Они ничего не боятся и ничего не осознают: пустые, глупые глаза. Почему раньше было меньше таких преступлений? Потому что раньше за всем был контроль. Если у ребенка еще в школе выявляли отклонения, то его отправляли на обследование. А сейчас только с согласия родителей. А далеко не все из них готовы признать, что у них психически больной ребенок, да еще и тратить деньги на его лечение. Да и к здоровым детям раньше было совсем другое отношение: учителя действительно занимались их воспитанием, а родители их в этом поддерживали. Сейчас же родители только укоряют учителей, что нельзя ущемлять права их детей. В результате, они никого не слушают.

Тело девочки было найдено в лесополосе. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

По мнению бывшего милиционера, совсем другие меры применялись и в отношении взрослых потенциальных преступников. И все они были направлены на предотвращение преступления.

- Все психически больные люди раньше стояли на учете, - вспоминает милиционер. – Раз в полгода их клали в больницу и пролечивали. Это позволяло подавлять их маниакальные желания. А если человек уже был судим, то он всегда оставался под контролем милиции – после освобождения его трудоустраивали и несли за него ответственность.

Как полагают эксперты, сказывается и нехватка кадров в правоохранительных органах. Причем в самых разных подразделениях.

- Недавно была названа цифра: в стране не хватает 70-80 тысяч полицейских, - возмущается Сергей Малинин. – Не хватает ни сотрудников патрульно-постовой службы, ни участковых, ни ДПС. У нас вся эта часть оголена.

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