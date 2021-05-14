Подозреваемый в убийстве таинственно исчезнувшего егеря Валерия Гайдыша задержан в Нижегородской области

Исчезновение Валерия Гайдыша раскрыто. Фото: СОЦСЕТИ

Тайна исчезновения в Нижегородской области 36-летнего егеря Валерия Гайдыша раскрыта – но итоги поисков, увы, неутешительные. 14 мая стало известно, что по подозрению в убийстве мужчины задержан 33-летний житель Ардатовского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

- Днем 4 мая возле рабочего поселка Мухтолово между находящимся при исполнении служебных обязанностей охотоведом ГКУ НО «Центр охраны животного мира и водных ресурсов» и подозреваемым, который незаконно охотился в лесу, произошел конфликт. В результате злоумышленник убил Гайдыша и спрятал его тело, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, именно 4 мая 2021 года и стало известно об исчезновении егеря. При этом его родные и друзья особенно беспокоились из-за того, что по роду своей деятельности он нажил себе немало врагов среди браконьеров. Позднее стало известно, что в лесу нашли «буханку» Валерия Гайдыша, однако самого хозяина рядом с ней не оказалось.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование трагедии продолжается.

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