Нашли только «буханку»: Пропавшего егеря четвертый день ищут в Нижегородской области

Пропавшего Валерия Гайдыша четвертый день ищут в Нижегородской области Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области уже четвертый день продолжаются поиски 36-летнего егеря Валерия Гайдыша, пропавшего в Ардатовском районе. По данным волонтеров поисково-спасательного отряда «Волонтер» и поисково-спасательной группы «Рысь», мужчина уехал из дома в селе Саконы около часу дня 4 мая 2021 года и с тех пор о нем ничего не известно.

Отмечается, что Валерий Гайдыш уехал на автомобиле УАЗ в лес. Мужчина был одет в зеленый камуфляжный костюм, кепку с эмблемой охотнадзора и зеленые болотные сапоги, а при себе у него были документы, мобильный телефон и зеленый вещмешок. Близкие Гайдыша беспокоятся, что его исчезновение может быть связано с его работой – по роду своей деятельности мужчина нажил себе немало врагов-браконьеров и черных лесорубов.

Позднее стало известно, что автомобиль «Буханка» обнаружен, однако хозяина поблизости не оказалось. Волонтеры просят водителей, которые ехали 4 мая после 13:00 по маршруту Мухтолово – Саконы – Туртапка, прислать записи с видеорегистраторов на почту alenkalife@list.ru.