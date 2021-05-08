Уголовное дело возбуждено по факту пропажи егеря в Нижегородской области

В поисках мужчины задействованы опытные следователи, сотрудники полиции и МЧС, волонтеры. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

По факту безвестного исчезновения егеря Валерия Гайдыша в Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Известно, что 36-летний мужчина исчез днём 4 мая, он уехал из своего дома в селе Саконы Ардатовского района на служебном автомобиле марки «УАЗ». Родные и близкие забеспокоились после того, как Валерий не вышел на связь, а затем в родной посёлок так и не вернулся.

В настоящее время о местонахождении мужчины ничего неизвестно, однако в ходе поисков, 5 мая, была найдена «Буханка», на которой передвигался Валерий Гайдыш. Машину нашли на берегу озера Нуксинское около рабочего посёлка «Мухтолово» в том же Ардатовском районе.

Вот уже пятый день опытные следователи, криминалисты, сотрудники полиции и МЧС, а также волонтеры ищут пропавшего егеря.

Приметы разыскиваемого: рост около 180 см, среднего телосложения, волосы короткие, русые, глаза серо-зеленые. В день пропажи был одет в камуфляжный костюм зеленого цвета, в кепку с эмблемой охотнадзора, зеленые сапоги. При себе имел документы, зеленый рюкзак.

Следователи СК обращаются с просьбой ко всем, кто что-либо знает о пропавшем, сообщить об этом по телефону: 8(920)-069-50-20.

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