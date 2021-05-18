«Пообещал дать погулять с собакой»: следователи озвучили детали похищения дошкольника в Нижнем Новгороде»

Ребенка увел с детской площадки 35-летний мужчина без определенного места жительства. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде продолжается расследование уголовного дела о пропаже 6-летнего Артема В. Напомним, мальчик исчез около 10 часов утра в понедельник, 17 мая 2021 года, с детской площадки возле дома №10 по улице Гоголя. До самой ночи его искали волонтеры, следователи и полицейские. К счастью, все закончилось хорошо – около часа ночи ребенка заметили на улице Свободы в Сормовском районе с неизвестным мужчиной. Правда, мальчик, по словам очевидцев, выглядел очень испуганным и плакал.

Но вопросов меньше не стало. Разбираемся, что же это был за неизвестный мужчина и почему вообще дошкольник гулял на улице один.

По данным правоохранительных органов, незнакомца зовут Павел С., ему 35 лет, и он не имеет ни постоянного места жительства, ни работы. К тому же, ранее он был судим за преступления против собственности.

- На допросе мужчина рассказал, что познакомился с мальчиком накануне на детской площадке, причем поводом для знакомства стала собака мужчины. Ребенок захотел погулять с ней, и незнакомец пообещал организовать это. На следующий день они снова встретились на детской площадке – а потом ушли гулять по городу, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Телесных повреждений у мальчика не обнаружено, однако его пока поместили в реабилитационный центр для оказания психологической помощи. А действиям матери мальчика и других членов семьи будет дана правовая оценка.

- Семья у мальчика, конечно, не самая ответственная. Пьют они, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» соседи. – А дети все время одни на улице гуляли, никто из взрослых за ними не следил.

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