Предполагаемого убийцу 12-летней девочки задержали в Нижегородской области. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области задержан предполагаемый убийца 12-летней девочки в поселке Большое Козино. Им оказался мужчина, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений.

Напомним, ребенок 13 мая не вернулся домой после школы. К поиску сразу подключились добровольцы и сотрудники правоохранительных органов. Однако уже вечером она была обнаружена убитой в лесополосе недалеко от поселка. Сейчас на месте происшествия работают следователи, которым предстоит выяснить, как погибла девочка.

- В Нижегородской области оперативниками задержан предполагаемый убийца 12-летней девочки, - сообщает телеграмм-канал «Опер пишет…» По имеющейся информации, фигурант ранее был судим за аналогичное преступление.

Официальные следственные органы информацию о задержании пока не подтверждают. Сейчас расследование этого уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство» продолжается.

Ранее следователи просили помощи очевидцев и владельцев видеорегистраторов, которые находились неподалеку от места убийства. Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о данном преступлении просят связаться со следователями по телефону 8 920 069 50 20.

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