Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом

Продолжается расследование уголовного дела. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Видео допроса подозреваемого в убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом опубликовали следователи СУ СК России по Нижегородской области. Сначала на записанных кадрах мы видим задержание предполагаемого убийцы, а после уже и сам допрос.

Подозреваемым в совершении преступления оказался 49-летней житель Заволжья. Свою вину он уже признал и дал следователям признательные показания, в которых подробно сообщил, как происходило убийство.

Напомним, 13 мая, в посёлке Большое Козино пропала 12-летняя девочка, тогда на её поиски вышли не только местные жители, но и полиция. Однако вечером девочку обнаружили мёртвой, на её теле были признаки насильственной смерти - девочка были изнасилована, но скончалась она от нескольких ножевых ранений.

Искали возможного убийцу практически сутки: опрашивали местных, прочесывали местность и изучали записи с видеокамер. Позже на одном из видео был обнаружен подозрительный велосипедист в темных очках и наушниках. Его личность довольно быстро удалось установить, а самого мужчину задержать. Он оказался неоднократно судимым за насильственные преступления.

В настоящее время по этому делу возбуждено уголовное по статье «Убийство». Расследование продолжается, предполагаемый убийца заключён под стражу.

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