«Как беженцы в войну»: Жители Тумботина вынуждены больше километра идти по грязи, чтобы добраться до парома

Это не фотохроника военных действий с Ближнего Востока - так жители поселка Тумботино добираются каждый день на работу. Фото: Дмитрий Табатченко

Фотографии, которые вы видите, - это не кадры из фильма-катастрофы и не фотохроника военных действий с Ближнего Востока. Так жители рабочего поселка Тумботино в Нижегородской области добираются на работу, учебу, в больницу. Чтобы попасть на "большую землю", им необходимо переправиться через реку Оку на пароме. А чтобы попасть на этот самый паром, им приходится идти приличное расстояние по щиколотку в грязной жиже.

Раньше переправой здесь служил наплавной мост, но его демонтировали в начале апреля из-за грядущего паводка.

«Начавшееся вскрытие реки может повредить понтоны и тросы, которые фиксируют мост», - отметили тогда в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

В результате конструкцию моста отправили на ремонт, а местным жителям отрядили паром - теплоход «Ом-370», который курсирует в обе стороны по Оке.

Паром перевозит и людей, и машины. Фото: Дмитрий Табатченко.

Однако паводок набирал обороты, и к концу апреля река разлилась так, что водители автобусов отказываются подъезжать близко к берегу, а жителям поселка приходится с вещами брести по щиколотку в грязи до парома, который ходит по сути на заливные луга.

«Люди вынуждены более километра идти по заболоченной местности, а местные власти упорно отказываются использовать судно на воздушной подушке», - рассказал «Комсомолке» нижегородец Дмитрий Табатченко, который регулярно сталкивается с проблемой тумботинской переправы.

«Как беженцы в войну! А ведь 21 век! Молодёжь и старики, дети идут с поклажей в руках, несут тяжести, а путь-то далёк!» - сетует подписчица одного из павловских интернет-сообществ Надежда Мозолевская.

Паром одновременно перевозит и машины, и людей. Иной раз желающих так много, что они вынуждены толпиться между автомобилей.

В правительстве Нижегородской области ограничились скромным комментарием по этому поводу.

«В настоящее время для переправы через реку Оку с пассажиропотоком справляется грузопассажирский паром, осуществляющий перевозки бесплатно, работает по графику. Движение парома привязано к графику движения автобусов», - все, что рассказали нам в областной администрации.

К слову, переправа между городом Павлово и поселком Тумботино – давняя боль местных жителей. В теплое время года здесь организуют наплавной мост, который очень зависим от погодных условий – иногда его разводят, и люди оказываются буквально отрезанными от «большой земли», а иной раз из-за капризов природы его и вовсе не могут смонтировать.

В декабре губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что новый мост через Оку в Павловском районе начнут проектировать в 2021 году.

«Мост действительно необходим!», - согласился с местными глава региона.

Что ж, очень надеемся, что когда-нибудь у жителей поселка Тумботино будет полноценная переправа через Оку, и они забудут происходящее как страшный сон. А пока, похоже, лишь остается ждать, когда отступит паводок, и вода уйдет.

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