Наплавной мост между Павлово и поселком Тумботино демонтируют 3 апреля

Наплавной понтонный мост через реку Оку, служащий переправой между городом Павлово и поселком Тумботино, демонтируют 3 апреля. Это связано с тем, что в регионе ожидается ухудшение погодных условий, которое повлечет за собой поднятие уровня воды в реке. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

- Начавшееся вскрытие реки может повредить понтоны и тросы, которые фиксируют мост, - отметили специалисты.

До «большой земли» переправиться местные жители смогут с помощью теплохода «Ом-370», который будет бесплатно курсировать в обе стороны по Оке.

На то время, пока мост не будет работать, его конструкции проверят и, при необходимости, отремонтируют.

Напомним, что для местных жителей переправа между поселком Тумботино и Павлово – давняя проблема. О трудностях, связанных с наплавным мостом, нижегородцы постоянно рассказывают в социальных сетях.

- Мост действительно необходим! Проблема непростая, но уже в 2021 году, если не будет форс-мажоров, начнем проектировать объект, - прокомментировал ситуацию в декабре 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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