Наплавной мост между Павлово и поселком Тумботино демонтируют 3 апреля

Наплавной понтонный мост через реку Оку, служащий переправой между городом Павлово и поселком Тумботино, демонтируют 3 апреля. Это связано с тем, что в регионе ожидается ухудшение погодных условий, которое повлечет за собой поднятие уровня воды в реке. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
- Начавшееся вскрытие реки может повредить понтоны и тросы, которые фиксируют мост, - отметили специалисты.
До «большой земли» переправиться местные жители смогут с помощью теплохода «Ом-370», который будет бесплатно курсировать в обе стороны по Оке.
На то время, пока мост не будет работать, его конструкции проверят и, при необходимости, отремонтируют.
Напомним, что для местных жителей переправа между поселком Тумботино и Павлово – давняя проблема. О трудностях, связанных с наплавным мостом, нижегородцы постоянно рассказывают в социальных сетях.
- Мост действительно необходим! Проблема непростая, но уже в 2021 году, если не будет форс-мажоров, начнем проектировать объект, - прокомментировал ситуацию в декабре 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!