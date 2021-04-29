Сверху виднее: смотрим на половодье в Нижегородской области с вертолета

Наиболее сложная паводковая обстановка сейчас складывается в северных районах Нижегородской области Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Весна окончательно победила зиму в Нижегородской области – снег растаял уже даже в самых северных районах. А для сотрудников МЧС настала самая горячая пора – половодье. «Комсомольская правда» вместе со спасателями отправилась на авиаразведку, чтобы увидеть, как обстоит ситуация с подтоплениями в регионе.

Обычно такие облеты МЧС планируются тогда, когда весной приходят неблагоприятные прогнозы по паводку, и есть необходимость посмотреть обстановку с воздуха. В этот раз взлет был назначен на 10 утра 28 апреля с площадки на Набережной Гребного канала.

Вертолет МЧС в Нижнем Новгороде базируется в аэропорту, и мы с нетерпением ждем, когда он появится в небе. Наконец слышим рокот лопастей – и вот, описав круг над канатной дорогой, Ми-8 заходит на посадку.

Так вертолет выглядит внутри. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Заходишь внутрь – и сразу понятно, что вертолет не обычный. Чуть ли не половину его занимает дополнительный топливный бак, а пассажирам отводятся лавки вдоль противоположного борта. К стене и потолку прикреплены обвязки, сцепки, «восьмерки»… С борта, кстати, можно десантироваться беспарашютным способом – то есть в случае надобности с помощью спускового устройства спасатель может опуститься, например, на крышу многоэтажки и эвакуировать оттуда человека. А еще вертолет может тушить пожары: у него есть специальное сливное устройство, позволяющее выливать сразу несколько тонн воды в очаг пожара.

Обсуждение маршрута. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Перед взлетом сотрудники МЧС обсуждают, по каким точкам необходимо пролететь на этот раз. В планах – Урень, Красные Баки и почему-то Козьмодемьянск, хотя это и не Нижегородская область. Видимо, чтобы проследить весь путь реки Ветлуги. Что ж, нам любой маршрут интересен. Взлетаем!

Сюрпризом паводок ни для кого не становится - система давно отработана. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Путь держим сначала в направлении Семенова. По пути пересекаем Волгу – ох и разлилась! Куда ни посмотри – вода.

Но риск подтопления отдельных районов до сих пор остается. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Мелкие летом речушки сейчас выходят из берегов и затапливают окрестные леса. Но в этих краях никто из жителей от паводка не страдает – все жилые дома и участки расположены так, что их не затапливает.

Облеты МЧС планируются тогда, когда весной приходят неблагоприятные прогнозы по паводку и есть необходимость посмотреть обстановку с воздуха Фото: Ольга КУРЕНКОВА

А вот в самой дальней точке нашего полета – городе Урень и его окрестностях – все гораздо сложнее. Урень стоит на правом берегу реки Усты, притока Ветлуги. От паводков этот район страдает каждый год, так что система отработана, и высокая вода ни для кого сюрпризом не становится. Но кадры с воздуха, что и говорить, впечатляют – такое чувство, что населенный пункт буквально уходит под воду. Под водой же оказались и несколько дорог – их очертания можно угадать только по столбам.

Самая сложная ситуация - в Уренском районе. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

- В Уренском районе остаются подтопленными 64 придомовые территории. Прогнозируется стабилизация обстановки и дальнейшее снижение уровня воды. При этом хотелось бы обратить внимание, что остается вероятность затопления ряда территорий садоводческих товариществ в Городецком районе, Балахнинском муниципальном округе и в городе Нижнем Новгороде вследствие повышенных сбросов на Нижегородской ГЭС. Повышенные сбросы обусловлены несколькими факторами: во-первых, интенсивными осадками, которые мы наблюдали в последние несколько дней в большей части Центральной России, во-вторых – повышенные сбросы с Рыбинской ГЭС, которая находится выше по течению, а также это боковой приток и обеспечение судоходства, - комментирует заместитель начальника главного управления по гражданской обороне и защите населения, полковник Роман Низов.

В некоторых местах реки разливаются на много километров вокруг. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Продолжаем полет над рекой Ветлугой, которая, причудливо извиваясь, разлилась среди лесов. Летим над городом Ветлугой, поселками Варнавино, Красные Баки, Воскресенское…

Рабочий поселок Воскресенское тоже ежегодно подтапливает. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

По пути то и дело попадаем под дождь – зато потом пытаемся поймать в объективы потрясающей красоты радуги. Наконец выходим к устью Ветлуги – и тут уже легко представить, будто ты летишь на самолете и вот-вот приземлишься на каком-нибудь морском курорте, так много вокруг воды.

Пик паводка в регионе уже прошел. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

В заключение делаем круг над Макарьевским монастырем и устремляемся к Нижнему Новгороду.

Макарьевский монастырь с высоты. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Каких-то полчаса – и мы уже снова садимся на площадку у Гребного канала. Шутка ли – вертолет несется по воздуху со скоростью 177 километров в час!

- Пик паводка в Нижегородской области в целом уже пройден, но, как я и говорил, интенсивные осадки сейчас могут привести уже к дождевому паводку. Силы и средства уточнены, запасы все созданы, так что к любому течению ситуации все готовы, - резюмирует Роман Низов.

"Комсомольская правда" - Нижний Новгород" благодарит за организацию репортажа ГУ МЧС России по Нижегородской области.