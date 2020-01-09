2020-01-09T14:34:21+03:00
Общество

Аномально теплая погода мешает установить наплавной мост между Павловом и Тумботино

Власти пообещали организовать переправу, как только позволят погодные условия
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Аномально теплая погода мешает установить наплавной мост между Павловом и Тумботино.Аномально теплая погода мешает установить наплавной мост между Павловом и Тумботино.Фото: СОЦСЕТИ
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В этом году жителям поселка Тумботино приходится особенно туго – постоянная оттепель не дает установить привычный для всех наплавной мост. Каждую зиму он становится главным связующим звеном между поселком и большой землей. Однако на этот раз что-то пошло не так.

- Наплавной мост через Оку в Павлове устанавливается при условии устоявшихся отрицательных температур и толщины льда от 5 сантиметров, - сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области. - По первоначальным прогнозам, метеоусловия должны были позволить установить наплавной мост 4-5 января. Но в начале года прогнозируемых заморозков, к сожалению, не было.

В результате, все ожидания жителей оказались напрасными. От безысходности они даже начали сочинять песни в честь моста. Однако власти уверяют, пока отчаиваться рано.

- На сегодняшний день эксплуатирующая организация полностью готова к монтажу моста - буксиры, другая техника, рабочие, - сообщили управлении. - Мост будет установлен сразу, как только погодные условия позволят это сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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