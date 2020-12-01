Новый мост через Оку начнут проектировать в 2021 году. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Новый мост через Оку в Павловском районе начнут проектировать в 2021 году. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

Сейчас переправой между городом Павлово и поселком Тумботино служит наплавной понтонный мост. Он очень зависим от погодных условий, и в этом его неудобство. Так, например, 20 ноября жители поселка не могли попасть на работу из-за того, что мост развели на время ледостава. О трудностях, возникающих с переправой с одного берега на другой, рассказала одна из жительниц поселка Тумботино.

«У нас людей скапливается на этой переправе, как массовое гуляние! Все хотят после работы скорее попасть домой! Мы без переправы были с четверга по воскресенье, а представляете, сколько всего могло произойти? Женщины рожают прямо на берегу, а старики умирают, не дождавшись быстрой переправы», - написала пользователь с ником korolek_nn91.

Глеб Никитин согласился: проблема актуальная.

«Мост действительно необходим! Проблема непростая, но уже в следующем году, если не будет форс-мажоров, начнем проектировать объект. В начале года проведем конкурс по выбору подрядчика для этой работы», - написал Глеб Никитин.

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