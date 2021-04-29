Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 29 апреля 2021 года: 187 нижегородцев выписались за сутки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 179 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 113,6 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 113 622.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 108 896 человек. За последние сутки выписали 187 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 10 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 3 152 нижегородца. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, в регионе продлили режим обязательной самоизоляции для беременных нижегородок до 31 мая.

А родителям воспитанников детских садов разрешили присутствовать на выпускных в дошкольных образовательных учреждениях.

Кроме того, с 1 мая нижегородцам, прибывающим из-за рубежа, нужно сдавать два ПЦР-теста на COVID-19.

Также отметим, что 257 тысяч жителей Нижегородского региона уже прошли вакцинацию от коронавируса.

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