Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 28 апреля 2021 года: за сутки в регионе заразилось 170 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 28 апреля 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 112 443 человека. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 170 новых случаев заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 192 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 108 709 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 3 142 человека, ещё двенадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Примечательно, что в 26 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 28 апреля Фото: Яндекс

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (12 108 человек) и Ленинский (7 555 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (3 568 человек).

Напомним, что для беременных нижегородок режим самоизоляции продлили до 31 мая.

Также стало известно, что нижегородским родителям разрешили присутствовать на выпускных в детсадах.

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