В 26 районах Нижегородской области не обнаружено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 26 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 113 443 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 49 497 зараженных, а остальные 63 946 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 259 человек) и на Бору (5 644 человека).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (114 человек) и Спасском районе (159 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 12 108

Ленинский – 7 555

Советский – 6 971

Московский – 5 254

Канавинский – 5 121

Сормовский – 5 102

Приокский – 3 800

Нижегородский – 3 586

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