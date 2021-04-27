В 26 районах Нижегородской области не обнаружено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 26 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 113 443 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 49 497 зараженных, а остальные 63 946 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 259 человек) и на Бору (5 644 человека).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (114 человек) и Спасском районе (159 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 12 108
Ленинский – 7 555
Советский – 6 971
Московский – 5 254
Канавинский – 5 121
Сормовский – 5 102
Приокский – 3 800
Нижегородский – 3 586
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