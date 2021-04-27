Ещё 170 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 27 апреля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 113 443 человека. За сутки выявлено 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 192 человека. С начала пандемии коронавирусом переболели 108 709 жителей региона.

По числу заражений Нижегородская область до сих пор занимает четвертое место в России. Выше находятся только Московская область (592 зараженных за сутки), Санкт-Петербург (712 зараженных за сутки) и Москва (2 098 зараженных за сутки).

Напомним, ранее Глеб Никитин внес новые изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Теперь пребывающие из-за границы нижегородцы должны сдавать два ПЦР-теста на COVID-19.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!