Следователи назвали причину взрыва в Нижегородской области. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

В Нижегородской области следователи продолжают выяснять обстоятельства взрыва, произошедшего в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района.

Напомним, там вечером 19 апреля произошел взрыв бытового газа в трехэтажном доме. Вслед за этим в здании вспыхнул пожар. Буквально за считанные минуты огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. В результате пожара погиб трехмесячный ребенок. Еще восемь человек пострадали, в том числе четверо детей.

Сразу после происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека». В рамках расследования этого дела были задержаны двое сотрудников газовой службы. Сегодня один из них был помещен под домашний арест.

Сейчас расследование этого дела продолжается. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Следователи установили, что обвиняемый, являясь мастером внутридомового газового оборудования Дальненконстантиновской РЭГС, подключая газ в одной из квартир, перед подачей газа не проверил давление в газопроводе, что в дальнейшем и привело к трагедии, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Сам обвиняемый отказался давать показания и комментировать обвинение. Сейчас расследование этого дела продолжается.

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