«Огонь было видно из соседних деревень»: Детей из горящего после взрыва дома в Нижегородской области спасали 16-летние парни

Детей из горящего после взрыва дома спасали 16-летние мальчишки. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Главной темой в Нижегородской области остается взрыв в многоэтажном доме в Дальнеконстантиновском районе. Там в одночасье без крыши над головой остались больше сорока человек. По оценке экспертов, после масштабного пожара дом восстановлению уже не подлежит. Но жильцы рады, что хоть сами уцелели. «Комсомолка» побывала на месте взрыва и выяснила, как спасались местные жители в ту злополучную ночь.

«У меня там дети, их заблокировало»

Поселок Маргуша в Дальнеконстантиновском районе, расположенный в двух часах езды от Нижнего Новгорода, место довольно глухое: ни хороших дорог, ни мобильной связи, ни интернета. Со всех сторон он окружен километрами лесов и полей. Даже до соседних деревень отсюда добраться не так-то легко. Поэтому когда произошел взрыв, дозвониться до спасателей получилось не сразу.

- Я была на кухне, когда раздался хлопок и внезапно погас свет, - вспоминает в разговоре с «Комсомолкой» жительница пострадавшего дома Анна З.. – Сначала я подумала, что у нас опять выключили свет, поэтому даже не сообразила, что надо эвакуироваться. Первым сориентировался мой 16-летний сын Ваня. Он крикнул: «Скорее выходите!» И принялся толкать к выходу меня и своих младших братьев. А я сама на седьмом месяце беременности, еле-еле выбрались!

Ваня Кириков и Володя Тихонов выносили детей из горящего дома на руках. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

К тому моменту дом уже вовсю полыхал, в подъезде были клубы дыма. Со всех этажей на улицу спешили растерянные жильцы. Пока Анна пыталась собрать в кучу младших детей, из подъезда выскочила перепуганная соседка сверху.

- У меня там дети наверху, - в ужасе кричала девушка. – Их заблокировало, я не могу их вытащить!

Услышав это, Ваня с друзьями метнулись в горящую квартиру. Анна даже не успела вскрикнуть, чтобы остановить сына.

- Когда мы туда прибежали, оказалось, что на втором этаже уже обрушился потолок, - рассказывает Ваня. – Только чудом детей не завалило. Потолок просто сложился над ними «шалашиком». Мы начали пробираться к ним сквозь завалы.

Все это время, пока подростки расчищали дорогу к заблокированным детям, 9-летний мальчик накрывал собой двухмесячную сестру. По сути, они оба оказались в западне.

Этот дом был в поселке самым новым. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Кое-как мы сумели вытащить их оттуда и бросились к выходу, - вспоминают мальчишки. – Рядом взрослые мужчины помогали выбраться остальным застрявшим соседям. Стоило нам выбежать на улицу, как огонь вспыхнул по всему дому. Еще каких-то пять минут, и дети бы сгорели!

«Жертв могло бы быть больше!»

Тяжелее всего пришлось жильцам третьего этажа. От взрыва обрушились перекрытия и лестницы на второй этаж. Чтобы спастись, жители были вынуждены спрыгивать вниз.

- Конечно, они все переломались, - вспоминают соседи. – Им пытались притащить лестницу, но не успели. Сильнее всего пострадала пожилая пара – они сейчас с многочисленными переломами в больнице.

К сожалению, без жертв не обошлось. В огне погиб трехмесячный мальчик. Его искали под завалами в течение нескольких часов, но нашли уже мертвым.

Что стало причиной взрыва, предстоит выяснить следователям. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Там жертв могло бы быть и больше, - рассказывают соседи. – В этой семье трое детей, но старшему мальчику был день рождения, и бабушка забрала их к себе, в соседний дом. А в этой квартире оставались только дедушка, мама и новорожденный малыш. Когда случился взрыв, маму отбросило на чердак. Она сейчас с ожогами в больнице, дедушка тоже получил небольшие травмы. А вот мальчика спасти не удалось…

Натерпелись страху не только жители самого сгоревшего дома, но и жильцы соседних многоэтажек. Некоторые всерьез опасались, что огонь перекинется и на их дома.

- Огонь было видно из соседних деревень, - рассказывают местные жители. – Окна повылетали во всех окрестных домах. Огненные шапки летели по всей округе. Хорошо хоть ветер был в сторону сараев, так что остальные многоэтажки не пострадали.

«Дом был самым новым»

Стоит отметить, что все случившееся стало для местных жителей весьма неприятным сюрпризом. Прежде никто не замечал в этом доме каких-либо неполадок. Во всем поселке он был самым новым – построен только в 2015 году. Сюда переселили жильцов аварийного фонда. По иронии судьбы, стоящий в нескольких метрах от места взрыва их прежний расселенный дом, практически не пострадал.

- Конечно, мы радовались, когда нам дали квартиры в новом доме, - вспоминает Анна З. – А уж когда прошлой осенью начали подключать газ, вообще, думали, заживем. А оно вон как вышло! Газ подключали по частям, стояками. В тот день как раз делали врезку и пускали газ по одному из стояков.

Люди всем миром собрали вещи погорельцам. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Виновны ли в случившемся газовики, теперь предстоит выяснить следователям. Двое работников газовой службы уже задержаны. Также в ходе расследования определят, были ли допущены нарушения при строительстве дома. Такой вариант тоже не исключается.

- Такая вероятность есть, - признал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - В тот момент, когда дом строился – в 2014-2015 годах, – конструктивные и технологические решения не проходили экспертизу, поскольку ее не требовали на законодательном уровне.

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