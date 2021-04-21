«В тот день подключали газ»: Следователи раскрыли подробности взрыва в Нижегородской области

Следователи раскрыли подробности взрыва в Нижегородской области. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

В Нижегородской области не утихают споры вокруг взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Маргуша. Сегодня стало известно, что в день происшествия в одной из квартир действительно подключали газ.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека», - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. – Сейчас по данному факту задержаны двое подозреваемых. Это мастер и слесарь газоснабжающей организации. Именно они 19 апреля подключали газ к одной из квартир, где произошло обрушение конструкций.

Напомним, взрыв в жилом доме прогремел около 20:43 19 апреля. Сразу после этого начался пожар, и обрушились конструкции. Общая площадь пожара составила около 1200 квадратных метров. Под завалами были найдены живыми восемь человек, в том числе четверо детей. Еще одного ребенка – трехмесячного малыша– нашли погибшим. В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия – допрашивают подозреваемых и свидетелей, изымают документы.

По оценке экспертов, этот дом после пожара уже не подлежит восстановлению. Все жильцы смогут получить материальную компенсацию или жилье.

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