"Жива!": Грудную девочку спасли из-под завалов после взрыва в Нижегородской области

В результате взрыва и пожара в селе Маргуша пострадали семь человек. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Под завалами после взрыва в селе Маргуша Нижегородской области спасатели нашли живой 2,5-месячную девочку. Таким образом, количество пострадавших в результате взрыва и пожара увеличилось до семи человек – среди них трое детей. Напомним, ЧП случилось вечером в понедельник, 19 апреля 2021 года, в жилом трехэтажном доме. По данным спасателей, произошло возгорание и обрушение конструкций на площади 1200 квадратных метров. В качестве предварительной причины называется взрыв газа.

- На данный момент имеется информация о семи пострадавших: четырех взрослых и троих детях. Что касается грудной малышки, которого нашли под завалами – ее извлекли еще в самом начале, она жива. Но судьба еще одного ребенка пока остается неизвестной, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Ранее заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии троих пострадавших в результате ЧП. У одного из них диагностирован ожог лица, еще двое госпитализированы в медучреждения с переломами позвоночника. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать жителям дома всю необходимую помощь, а также подготовить вертолет санавиации на случай, если кого-то из пострадавших придется оперативно доставить в другое медицинское учреждение.

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