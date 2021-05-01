Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 1 мая 2021 года: за сутки умерло ещё 16 нижегородцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 1 мая 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 171 новый случай заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 113 967 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 189 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 109 280 жителей Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 3 180 человек, ещё шестнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Примечательно, что в 19 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 1 мая Фото: Яндекс

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему в Автозаводском (12 159 человек) и Ленинском (7 584 человека) районах, а наименьшее количество заболевших отмечено в Нижегородском районе (3 603 человека).

Напомним, в 2021 году выпускные в Нижнем Новгороде все же состоятся, но пройдут с некоторыми ограничениями.

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