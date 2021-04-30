Ещё 171 нижегородец заразился коронавирусом за сутки

По данным на 30 апреля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 113 967 человек. За сутки выявлено 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 189 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 109 280 жителей региона.

По числу заражений Нижегородская область до сих пор занимает четвертое место в России. Выше находятся только Московская область (651 зараженный за сутки), Санкт-Петербург (725 зараженных за сутки) и Москва (2 662 зараженных за сутки).

Напомним, что в Нижегородской обласи возобновили работу хаммамы и инфракрасные сауны.

Также известно, что до 31 мая был продлён режим самоизоляции для беременных нижегородок.

А нижегородским родителям разрешили присутствовать на выпускных в детсадах.

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