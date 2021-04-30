В 19 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 19 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 113 967 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 49 730 зараженных, а остальные 64 237 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 306 человек) и на Бору (5 675 человек). Следом идёт Павловский (2 971 человек) и Балахнинский (2 885 человек) районы.

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (114 человек) и Спасском районе (160 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 12 159

Ленинский – 7 584

Советский – 6 996

Московский – 5 274

Канавинский – 5 156

Сормовский – 5 131

Приокский – 3 827

Нижегородский – 3 603

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