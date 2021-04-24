Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 апреля 2021 года: за сутки умерло ещё 13 нижегородцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 24 апреля 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 112 711 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 194 новых случая заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 217 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 107 883 жителя Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 3 093 человек, ещё тринадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Примечательно, что в 22 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 24 апреля Фото: Яндекс

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (12 016 человек) и Ленинский (7 522 человека) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (3 576 человек).

Напомним, что в торгово-развлекательном комплексе «Небо» открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса.

Также накануне стало известно, что в Нижнем Новгороде закрыли очередное кафе за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности.

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