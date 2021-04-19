Кафе в Нижнем Новгороде закрыли за нарушение коронавирусных ограничений

Кафе в Приокском районе Нижнего Новгорода закрыли за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности во время пандемии коронавируса. Решением суда работа заведения приостановлена на 30 суток. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Нижегородской области.

Известно, что полицейские в ходе рейда обнаружили, что в одном из кафе не соблюдаются требования указа губернатора о режиме повышенной готовности. В частности, в заведении отсутствовали обеззараживатели воздуха, а на столах не находилось антисептиков. Кроме того, в кафе не было организовано проведение бесконтактной термометрии и не соблюдался входной контроль посетителей.

Ранее руководство заведения уже получало официальное предупреждение, но нарушения так и остались не исправленными. За это суд привлек организацию к административной ответственности и приостановил деятельность кафе. Теперь входы в заведение опечатаны, а сами помещения обесточены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!