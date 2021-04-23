Ещё 194 нижегородца заразились коронавирусом за сутки

По данным на 23 апреля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 112 711 человек. За последние сутки было выявлено 194 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших нижегородцев за последние сутки составило 217 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 107 883 жителей региона.

Напомним, по числу заражений Нижегородская область занимает четвертое место в России. Выше находятся только Московская область (609 зараженных за сутки), Санкт-Петербург (694 зараженных за сутки) и Москва (2 502 зараженных за сутки).

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что уже более 236 тысяч нижегородцев привились от COVID-19.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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