В 22 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 22 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 112 711 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 49 189 зараженных, а остальные 63 522 человека – распределены по районам и городским округам региона.

К сожалению, количество смертей достигло отметки 3 093 - за последние сутки умерло ещё тринадцать нижегородцев.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 183 человека) и на Бору (5 618 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (114 человек) и Спасском районе (157 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 12 016

Ленинский – 7 522

Советский – 6 932

Московский – 5 229

Сормовский – 5 066

Канавинский – 5 062

Приокский – 3 786

Нижегородский – 3 576

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