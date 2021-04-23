В 22 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 22 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 112 711 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 49 189 зараженных, а остальные 63 522 человека – распределены по районам и городским округам региона.
К сожалению, количество смертей достигло отметки 3 093 - за последние сутки умерло ещё тринадцать нижегородцев.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 183 человека) и на Бору (5 618 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (114 человек) и Спасском районе (157 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 12 016
Ленинский – 7 522
Советский – 6 932
Московский – 5 229
Сормовский – 5 066
Канавинский – 5 062
Приокский – 3 786
Нижегородский – 3 576
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