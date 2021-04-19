Врачи рассказали о состоянии пострадавших на пожаре в Нижегородской области 19 апреля 2021 года

Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии пострадавших на пожаре в селе Маргуша 19 апреля 2021 года. Фото: предоставлено очевидцами

Бригады Нижегородского территориального центра медицины катастроф и медики из Дальнего Константинова и Перевоза работают на месте ЧП в селе Маргуша Нижегородской области. Напомним, вечером 19 апреля 2021 года здесь произошло возгорание и обрушение конструкций жилого дома на площади 1200 квадратных метров. Заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов прибыл на место ЧП и рассказал о состоянии пострадавших.

- Один человек получил ожог лица и правого плеча, а также черепно-мозговую травму, еще один госпитализирован с переломом позвоночника и ребер в травмоцентр Арзамаса, третий, предварительно тоже с переломом позвоночника, госпитализирован в Дальнеконстантиновскую ЦРБ. Состояние остальных сейчас оценивают врачи скорой помощи, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил подготовить вертолет санавиации на случай, если возникнет необходимость перевозки пострадавших в другие медицинские учреждения.

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