Глеб Никитин поручил оперативно оказать всю необходимую помощь жителям дома в селе Маргуша

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил предпринять оперативные меры для оказания помощи жителям дома в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. На место происшествия приехал заместитель губернатора Дмитрий Краснов, а также глава администрации Дальнеконстантиновского района Владимир Варнаков.

Напомним, ЧП произошло в 20:43 19 апреля 2021 года. По данным спасателей, произошло возгорание и обрушение конструкций на площади 1200 квадратных метров. Предварительная причина – взрыв газа.

- Необходимо оперативно организовать помощь жителям дома, определить места временного размещения и обеспечить вещами первой необходимости, - подчеркнул Глеб Никитин. Кроме того, губернатор поручил подготовить вертолет санавиации на случай, если кого-то из пострадавших потребуется доставить в другое медицинское учреждение. На данный момент известно о троих пострадавших: один из них получил ожог лица, еще двое госпитализированы с переломами позвоночника.

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