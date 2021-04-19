Видео пожара в селе Маргуша Нижегородской области 19 апреля 2021 появилось в сети

Очевидцы сняли видео с места пожара в Нижегородской области 19 апреля 2021. Фото: предоставлено КП

Страшный пожар произошел в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области вечером в понедельник, 19 апреля 2021 года. По данным ГУ МЧС России по региону, горит трехэтажный дом на площади 1200 квадратных метров. Очевидцы сняли видео с места пожара.

На месте происшествия сейчас работают спасатели, а также следователи и криминалисты регионального управления СК РФ. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали три человека: один получил ожог лица, еще двое – переломы позвоночника. Состояние остальных жителей дома оценивают врачи скорой помощи.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, главе администрации Дальнеконстантиновского района Владимиру Варнакову и службам быстрого реагирования предпринять оперативные меры для оказания помощи жильцам дома в селе Маргуша.

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